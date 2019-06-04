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Вчера, 22:00
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Учителя заглянули к школьникам в Instagram и устроили скандал

В киевской школе возник скандал из-за группы в Instagram, где ученики высмеивали учителей. Директор школы заявил о буллинге учителей детьми и пригласил в заведение полицию, которая устроила детям допрос, утверждают родители.

Администрация учебного заведения убеждает - это было адекватное сопротивление Кибербуллингу, который дети устраивают учителям.

Сразу же после инцидента родители обратились в администрацию письменно с требованием объяснить, почему их детей допрашивали. Ответа не дождались, поэтому сегодня пришли на разговор. Но директор ни родителей, ни журналистов не пускает дальше порога.

В районном управлении образования собрали руководителей всех школ района. Директор школы, где произошел скандал, объясняет, что фотографии, которые постились дети, переслали ему родители, и он сразу решил действовать.

"Детям было предложено написать на листочке бумаги, шо такая ситуация, пожалуйста, что вы знаете о существовании такой группы, пожалуйста, напишите, кто автор этой группы, чтобы можно было разобраться, кто инициирует всю эту грязь", - говорит руководитель школы .

В полиции признают - в школу действительно выезжали, но с профилактической лекцией, на которую их пригласил директор. Он заявил буллинг учителей детьми.

"Патрульные начали свою лекцию, которая не предусматривает ни одного опроса участников, ни взятия каких-либо объяснений, а также вообще проведение индивидуальных бесед на любую тему", - рассказал в. И. о. руководителя пресс-службы полиции Киева Роман Мартынюк.

О письменные разъяснения, которые принимали у детей, в полиции не знают, говорит Мартынюк. В райотделе образования обещают - в течение недели объявят решение по этой ситуации. Все дети, с которыми общались журналысты уверяют: несмотря на все допросы друг друга не выдали. Итак вывод почти прозрачен: буллинг таки был.

Источник: ТСН



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