Климат быстро меняется, что угрожает здоровью человечества

В докладе экспертов из 27 академий науки было установлено, что глобальное потепление и экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб здоровью людей и ставят под вопрос будущее человечества, предупреждает Guardian.

В подготовке документа участвовали представители Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации, а также ученые из различных университетов мира. Отчет объединяет исследования по 40 показателям здоровья населения планеты. Авторы работ делают вывод, что от последствий глобального потепления уже пострадали сотни миллионов людей.

Доклад предупреждает о том, что с повышением температуры и увеличением количества комаров и клещей, растет риск распространения различных заболеваний. Например, вероятность распространения "костоломной лихорадки" денге с начала 1950-х увеличилась на 9,4%. Этот показатель растет, так как из-за потепления увеличивается ареал переносчиков болезни, комаров Aedes aegypti.

Также может вырасти риск возникновения пищевых отравлений, поскольку бактерии сальмонеллы процветают в теплых условиях, говорится в докладе. Ученые даже обнаружили, что резистентность кишечной палочки к антибиотикам повышается в более горячих условиях.

Исследователи установили, что в период между 2000 и 2016 годами число людей, подвергающихся воздействию высоких температур, значительно возросла. Среди них стало на 125 млн больше пожилых людей: для их здоровья жара представляет особую опасность. Также в мире стало больше жертв голода, вызванного климатическими причинами. Исследования показали снижение урожайности основных культур на 5-25% в Средиземноморском регионе в ближайшие десятилетия.

Изменения климата приведут даже к ухудшению психического здоровья и увеличению потока "климатических беженцев". По оценкам ученых, к концу века более миллиарда людей вынуждены переезжать из-за постоянных дождей или роста средних температур.

Это может привести человечество к увеличению военных конфликтов.

Есть и позитив. В докладе говорится, что даже небольшие сокращения в потреблении мяса могут привести к значительному сокращению выбросов углерода, а также положительно повлиять на здоровье.



