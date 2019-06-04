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Вчера, 17:30
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Эксперты: уровень опасности ядерной войны самый высокий со времён Второй мировой

В Организации Объединенных Наций считают, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны. Все ядерные державы модернизируют вооружение.

Директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван подчеркнула, что ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется из-за стратегической конкуренции между Россией, Китаем и США. По ее словам, новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной, негативно сказываются на традиционных договоренностях о контроле над вооружениями.

"Риски ядерной войны сейчас особенно высоки, а также риски применения ядерного оружия по некоторым причинам, которые я указала, сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны", — подчеркнула Рената Дван.

Источник: Сегодня


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