Эксперты: уровень опасности ядерной войны самый высокий со времён Второй мировой

В Организации Объединенных Наций считают, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны. Все ядерные державы модернизируют вооружение.

Директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван подчеркнула, что ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется из-за стратегической конкуренции между Россией, Китаем и США. По ее словам, новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной, негативно сказываются на традиционных договоренностях о контроле над вооружениями.

"Риски ядерной войны сейчас особенно высоки, а также риски применения ядерного оружия по некоторым причинам, которые я указала, сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны", — подчеркнула Рената Дван.

Источник: Сегодня



