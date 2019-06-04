Слоны все чаще атакуют людей в Индии и в Китае

На востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину, сообщает China News.

Когда животные успокоились и убежали из поселка, местные жители потребовали, чтобы лесоводы переселили слонов подальше от их домов. Те объяснили, что вспышка агрессии у слонов – временная, поскольку сейчас у них брачный период. И все же они пообещали перевести животных.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

А в одном из зоопарков марокканского города Рабат слон убил семилетнюю девочку, метнув ей в голову камень. Сообщается, что девочка фотографировала слониху, когда животное подобрало хоботом камень и метнуло его в воздух. К ужасу всех присутствующих камень опустился точно на голову ребенка, что стало причиной несовместимой с жизнью травмы.

По данным China News, лишь за последние восемь дней в провинции Юньнань было зафиксировано четыре таких инцидента, в результате чего три человека погибли и еще один получил травмы.

Ученые объясняют повышенную агрессивность азиатских слонов засухой, из-за которой им не хватает питания. В свете этого они покидают места возле водоемов и отправляются ближе к деревням.

Однако после приема пищи животным приходится снова возвращаться, из-за чего они нервничают и становятся агрессивными.

Дикие азиатские слоны в Китае являются охраняемыми животными.



