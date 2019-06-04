Ядовитая свалка ртутных ламп обнаружена под Сумами

Неподалеку Сум обнаружили стихийную свалку ртутных ламп. Тысячи светодиодов, упаковки от химикатов и ампулы с лекарственными средствами валяются прямо под палящим солнцем.

Ковер из люминесцентных ламп посреди реки увидели жители Сум. Но пока опасную находку вылавливали водолазы, недалеко от города нашли целую свалку такого же мусора.

«Эти лампы содержат тяжелые металлы. Это фосфор и ртуть», – рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Сумского городского совета Артур Петров.

Приехавшие на место экологи были шокированы. Ведь свалка раскинулось уже почти на гектар, а до ближайшего населенного пункта – всего несколько километров. Кроме того, опасный хлам местами тлеет. Не исключают, что его поджигают специально, чтобы уничтожить следы. Также экологи обеспокоены составом здешней почвы: ее образцы уже отправили на анализ.

«О масштабах катастрофы или экологического бедствия говорить рано, пока лаборатория сделает исследования, тогда будет что-то понятно», – рассказал главный специалист Государственной экологической службы в Сумской области Сергей Литвиненко.

Источник: Контракты



