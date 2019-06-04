Гибель мальчика. Полицейские арестованы, но, возможно, стрелял ребёнок

По предварительной информации: полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову пятилетнему Кириллу Тлявову. Мальчик умер в больнице.

Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Владимир Петровец – 42 года, работает в отделе полицейского реагирования переяслав-хмельнийцкой полиции. Ивану Приходько – 31 год, с 2018 года работает патрульным в Киевской области.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Адвокат полицейских Александр Щербина сообщил неожиданные детали.

Освидетельствование подозреваемых на состояние алкогольного опьянения не проводилось.

Следователи пока не нашли оружие, из которого был убит ребенок.

В момент совершения преступления вместе с двумя подозреваемым находилось несовершеннолетнее лицо - сын одного из патрульных, владельца дома, в котором во время обыска были найдены патроны.

"Один из подозреваемых имел при себе оружие - это было его оружие, и его ребенок пользовался этим оружием и осуществлял выстрелы", - сказал адвокат.

Он отметил, что во время обыска были изъяты гильзы и патроны, а оружие не найдено.

Оружие во время проведения следственных действий - обыска – где-то пропало. Хотя до этого оно находилось на крыльце дома", - сказал Щербина.

"Оба подозреваемых являются жителями Переяслава-Хмельницкого. Это все случилось возле их места жительства, в гостях у одного из них. Там жилая застройка. Известно, что там ходят люди, играют дети. И поэтому, стреляя, даже не видя цели, человека, осуществление выстрела в такой обстановке свидетельствует о преднамеренности убийства", - сказал прокурор.

Кроме того, прокурор сообщил, что пока не установлено, кто именно из двух подозреваемых попал в ребенка, однако убийство квалифицировано как групповое преступление, и поэтому оба подозреваемых будут отвечать за его совершение.

Также он добавил, что к ходатайству об избрании меры пресечения подозреваемым не были приобщены показания несовершеннолетнего брата погибшего мальчика, поскольку, по словам прокурора, неизвестно, в какое время и когда эти показания были зафиксированы.

Напомним, 4 июня, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.

Источник: Сегодня



