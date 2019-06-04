Курс валют

» » На Закарпатье будут соревноваться 43 бригады экстренной медицинской помощи из 7 стран

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 10:00
72
Версия для печати

На Закарпатье будут соревноваться 43 бригады экстренной медицинской помощи из 7 стран

Три дня подряд, с 5 по 7 июня, на Закарпатье пройдут всеукраинские соревнования бригад экстренной медицинской помощи с международным участием. Принять участие в соревнованиях согласились 43 бригады из всех областей Украины, а также из Румынии, Литвы, Латвии, Словакии, Польши.

Закарпатье в этом году является хозяином ралли, поскольку в прошлом году в Черкассах первое место завоевала бригада Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Базой нынешних соревнований будет село Яноши Береговского района. Оттуда 5 июня колонна из 33 автомобилей «скорых» прибудет в Ужгород. Здесь в 9.30 на площади Народной состоится торжественное открытие соревнований.

 Потом в Ужгороде начнется научно-практическая конференция «Экстренная медицинская помощь и медицина катастроф Украины в условиях мирного и военного времени».

6 и 7 июня на Береговщине пройдут основные соревнования команд в максимально приближенных к реальным условиях, награждение победителей и церемония закрытия соревнований, - информируют в департаменте здравоохранения Закарпатья.

Источник: https://zik.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт