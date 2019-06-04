На Закарпатье будут соревноваться 43 бригады экстренной медицинской помощи из 7 стран

Три дня подряд, с 5 по 7 июня, на Закарпатье пройдут всеукраинские соревнования бригад экстренной медицинской помощи с международным участием. Принять участие в соревнованиях согласились 43 бригады из всех областей Украины, а также из Румынии, Литвы, Латвии, Словакии, Польши.

Закарпатье в этом году является хозяином ралли, поскольку в прошлом году в Черкассах первое место завоевала бригада Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Базой нынешних соревнований будет село Яноши Береговского района. Оттуда 5 июня колонна из 33 автомобилей «скорых» прибудет в Ужгород. Здесь в 9.30 на площади Народной состоится торжественное открытие соревнований.

Потом в Ужгороде начнется научно-практическая конференция «Экстренная медицинская помощь и медицина катастроф Украины в условиях мирного и военного времени».

6 и 7 июня на Береговщине пройдут основные соревнования команд в максимально приближенных к реальным условиях, награждение победителей и церемония закрытия соревнований, - информируют в департаменте здравоохранения Закарпатья.

Источник: https://zik.ua



