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Вчера, 22:30
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В Индии работает школа, где плата за обучение - мусор. Фото

Индия — как ни погляди, уникальная страна. Седьмая по территории и вторая по населению в мире, страна обладают довольно быстро развивающейся экномикой при том, что большая часть населения живет за чертой бедности. Вторая крупная проблема государства — загрязнение окружающей среды.

В 2013 году индиец Мазин Мухтар жил в Нью-Йорке, где случайно познакомился со своей будущей женой Парвитой Сармой. Вместе они мечтали о том, как вернутся в Индию и создадут школу для бедняков.

Спустя три года Мазин и Парвита приехали в Индию и открыли Акшар — полностью бесплатную школу для детей бедняков. Единственное условие - приносить с собой пластиковый мусор.

В Индии сжигать пластик — норма, потому супруги решили сделать своеобразной платой за обучение мусор, который они потом отправляли в центр утилизации. Таким образом, они бесплатно учат детей, а заодно и помогают родной стране правильно избавляться от пластика.

«Я до сих пор помню, как наши классные комнаты наполнялись токсичными газами каждый раз, когда кто-то в близлежащих районах сжигал пластик. Здесь было нормой, сжигать пластиковые отходы. Мы хотели изменить это и начали поощрять наших учеников приносить пластик в качестве платы за обучение», — вспоминает Парвита.

В Акшаре учаться не только дети, но и их родители. Первое время с супругами не хотели сотрудничать, но когда они начали лекции о вреде пластика, очень многие осознали, какой опасности подвергали собственных детей.

Источник: Офигенно


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