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Вчера, 21:00
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Google запускает бесплатные курсы на украинском языке

Google запускает образовательные модули на своей платформе Google Digital Workshop. Они доступны в 64 странах, в том числе и в Украине - на украинском языке. На этот раз курсы посвящены таким карьерным навыкам, как коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.

"По данным последнего исследования от World Economic Forum, именно эти навыки сейчас ценят работодатели", - говорится в сообщении.

Новые курсы будут по следующим направлениям:

- искусство публичных выступлений: вы научитесь продумывать и проводить презентации и выступления таким образом, чтобы захватить внимание своих слушателей;

- как делиться идеями с помощью историй и визуализаций курс поможет познакомиться с простыми инструментами, такими как ассоциативные карты, истории и т.д., которые помогут заинтересовать людей своими идеями;

- вступление к деловому общению: вы научитесь создавать простые, понятные и хорошо структурированные письма, презентации или отчеты;

- эффективное налаживание связей курс познакомит с принципами создания сети контактов и поможет создать свой собственный профессиональный бренд;

Каждый курс - это набор из 4-5 видеоуроков по 15-35 минут каждый. Курсы станут доступны сразу после регистрации на платформе Digital Workshop.

Пользователи, которые успешно закончили курсы, получат сертификат от Google Digital Workshop, аккредитованный The Open University (крупнейший университет открытого образования Великобритании, один из ведущих учебных заведений Европы, мировой лидер дистанционного обучения - ред.) И IAB Europe.

В компании считают, что это в будущем такой сертификат может помочь устроиться на работу.

Курсы разрабатывали в партнерстве с крупными площадками онлайн-образования FutureLearn, The Open University, OpenClassrooms и Goodwill Community Foundation.

Источник: https://gazeta.ua


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