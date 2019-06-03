Гройсман уверяет, что местные бюджеты выросли и пора ремонтировать больницы

"Местные бюджеты выросли в четыре раза. Призываю местные власти отремонтировать все больницы, средства теперь есть", - сказал Гройсман во время посещения Охмадета. "Для меня очень важно полностью достроить детскую больницу Охматдет. Это - дело чести".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом работ во втором пусковом комплексе Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

"Я не мог мириться с тем, что больница Охматдет была заброшена, без окон и дверей, залита водой. Украинские дети нуждаются в высококвалифицированной помощи и я рад, что заведение работает. Сейчас наша задача в том, чтобы завершить строительство второй очереди, оснастить всем необходимым оборудованием и открыть. Украинские дети должны получать высококвалифицированную помощь в Украине", - приводит его слова правительственная пресс-служба.

Также премьер отметил, что благодаря реформе децентрализации у местной власти появились дополнительные ресурсы для обновления подотчетных им медицинских учреждений.

"Каждая больница в стране имеет хозяина. Как правило, это власть на местах. Мы ввели децентрализацию и местные бюджеты выросли в четыре раза - с 70 млрд грн в 2014 году до 270 млрд грн в 2019 году. Призываю местные власти отремонтировать все больницы, которыми они занимаются, ведь средства теперь есть", - сказал руководитель Кабмина.





Справка

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году Правительство Владимира Гройсмана возобновило строительство.

В 2018 году установлено оборудование и открыт 1-й пусковой комплекс лечебно-диагностического центра больницы Охматдет.

За год работы было проведено тысячи диагностических исследований на современном оборудовании (МРТ, УЗИ, рентген-аппарат), пролечено более 100 онкобольных детей на линейном ускорителе, принято более 5 тыс. доноров.

Завершаются тестовые работы на тримодальний системе ОФЭКТ-ПЭТ-КТ, что уже в июне даст возможность открыть новое отделение радиоизотопной диагностики, позволит диагностировать онкозаболевания на ранних этапах.

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса позволит:

* в 4 раза увеличить количество процедур трансплантации костного мозга и ввести метод ТКМ от неродственного донора;

* увеличить мощность центра экстренной медицины вдвое до 450 больных в сутки;

* создать комфортные условия совместного пребывания родителей с детьми;

* обеспечить 100% уровень охвата современной диагностикой, включая радиоизотопную, детей, больных различными видами патологии;

* увеличить количество операционных, а, соответственно, и операций, вдвое (сегодня осуществляют более 10 000).

Источник: espreso



