Крокодил ворвался в дом и был задержан на месте преступления

В американском городе Клируотер во Флориде трехметровый аллигатор ночью ворвался в дом семьи через нижнее окно на кухне. Его заметил домовладелец и немедленно вызвал полицию. Также на место происшествия прибыл специалист и поймал аллигатора. В результате никто не пострадал, сообщает CBS News.

Перед тем, как рептилию поймали, она успела наделать беспорядка на кухне, опрокинув стол и стулья.

Не все в США боятся этих животных. 65-летний Джои Хенни из штата Пенсильвания живет с двумя аллигаторами. Одного из них, Уолли, длиной 1,4 метра, мужчина зарегистрировал как животное эмоциональной поддержки, заметив, что оно обладает успокаивающим действием на людей.







