На улицах Кишинева выросли "солнечные дерева"

В столице Молдовы Кишиневе, на бульваре Мирчи чел Бетринь в столичном секторе Карбивки заложен фундамент одного одного из двух "солнечных деревьев", который планируется установить, сообщает point.md.

На данный момент на бульваре был заложен фундамент одного из деревьев, а представители мэрии Кишинева опубликовали фотографию этих сооружений. Второе дерево будет установлено на пешеходной улице Евгения Доги.

У "солнечных деревьев" жители и гости столицы смогут бесплатно заряжать свои мобильные телефоны и другие гаджеты, а также у них будет доступ к Интернету.

В темное время суток "деревья" превратятся в фонари, которые будут освещать улицы, тратя накопившуюся за день солнечную энергию. "Солнечные деревья" смогут производить 800 кВт⋅ч электроэнергии в день из возобновляемых источников.

Эта инициатива принадлежит Программе развития Организации Объединенных Наций и осуществляется в партнерстве с мэрией Кишинева.



