Ветераны АТО стали актерами и играют в шекспировских комедиях

Социальный англоязычный театр ветеранов и волонтеров АТО "Project" W "- Veteran, Volunteer and William" презентовал для зрителей свой первый спектакль на английском языке "Двенадцатая ночь, или что захотите" Уильяма Шекспира в современной обработке. Спектакль состоялся на сцене Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса в Киеве.

Роли в спектакле исполнили ветераны и волонтеры АТО, которые за год превратились из мужественных и отважных бойцов в настоящих англоязычных актеров - рыцарей, баронов, сэров, камеристок и графинь. Целый год они изучали английский, сценическое искусство и сценическую речь в рамках социального проекта по реабилитации участников боевых действий. Всего лишь за год под руководством преподавателей, режиссера и художественного руководителя провели огромную работу - выучили английский язык (кому пришлось начинать с азов), побороли страх сцены, овладели актерским мастерством, доказали себе и обществу, что способны реализовать амбициозный проект, они еще раз стали героями - теперь уже театра.

Шекспировская комедия в исполнении новоиспеченных актеров вышла чрезвычайно веселой, иронической (даже Шекспир в спектакле натурально переворачивается в гробу), а вместе с тем - печальной и лирической, поскольку ветераны ожидаемо посвятили ее своим боевым собратьям, фотографии которых показывают в конце действа.

Уникальную идею придумал, инициировал и организовывает ветеран АТО Игорь Касьян, постановил украинский режиссер и заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский, куратором проекта выступил военный капеллан, общественный деятель Сергей Дмитриев, а художественным руководителем украинский театральный режиссер, директор-художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматический театра Ивана Франко Ростислав Держипильский.

После успеха проекта в Киеве организаторы проекта собираются показать спектакль в Ивано-Франковском театре, впрочем новых выступлений в столице пока не планируют, однако очень рады, что смогли реализовать такой крупный проект, в успех которого до последнего верили далеко не все.

Напомним, год назад президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Источник: УНН



