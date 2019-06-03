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Общество / Криминал
Сегодня, 08:30
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Сотрудник СБУ пытался сбыть партию наркотиков и был задержан

Работник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям. Злоумышленник задержан, сообщает ГБР.

В рамках уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы вещество, которое продавал милиционер, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом.

31 мая 2019 при попытке сбыта очередной партии наркотиков подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос о объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины сотрудника СБУ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.



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