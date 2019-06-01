Украинские конструкторы разрабатывают новую космическую ракету-носитель

Генеральный директор Украинской конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев заявил о создании новой космической ракеты-носителя «Маяк-3.9S». По его словам, этот космический аппарат заменит ракету-носитель «Зенит», который собирали с использованием российских деталей.

«В конструкторском бюро «Южное» разработана ракета «Маяк-3.9S», которая согласно своим характеристикам существенно превосходит «Зенит», - заявил Дегтярев.

Он сообщил также, что в Украине планируют запустить серийное производство деталей, которые ранее закупали в России. В частности, во время сбора ракеты «Зенит» использовали 70% российских составляющих, среди которых - двигатель первой ступени РД-171М и система управления. Александр Дегтярев отметил, что взамен запустят процесс создания украинской аналогичной продукции.

«Маяк» - семейство ракет космического назначения легкого класса, которые сейчас разрабатывают в в КБ «Южное». Все семейство ракетоносителей будет ориентированным на глобальный рынок космических запусков. Тяжелые ракетные комплексы могут использовать как платформу для сбора сложных систем на геостационарной орбите.

Эти ракеты предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты, в частности солнечно-синхронные. В ракете использовать экологически чистую топливную пару «жидкий кислород - керосин». Семейство ракет-носителей «Маяк» создают на базе действующих ракет типа «Зенит» и «Циклон».

Источник: Захид



