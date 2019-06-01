До 60 тысяч человек получили инвалидность вследствие войны в Донбассе - Кабмин

К 60 тысяч человек получили инвалидность вследствие войны в Донбассе. Более 250 из них - это мужчины и женщины, которые пережили ампутацию. Об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Терещенко во время круглого стола Rotary International в Киеве.

«Это такие же, как я», - добавил Терещенко, который был на войне во время событий в донецком аэропорту и потерял обе руки.

По мнению Терещенко, самой большой проблемой для солдат являются именно психологические травмы:

«Скажу, как военный: вернуться с войны - это еще не все. Война не отпускает и это имеет очень ужасные последствия. Ты можешь уцелеть на войне, но когда возвращаешься сюда, повторяю, понимаешь, что она не отпускает тебя. И мы сейчас имеем очень много проблем психологических, суицидов...»

Также заместитель министра по делам ветеранов подчеркнул, что в Украине нет реестра ветеранов войн. Это будет одной из первых задач институты, указал Терещенко.

Сейчас, по его словам, в Украине уже около 400 000 участников боевых действий на востоке. Около 80 000 украинских ветеранов не стоят на учете ни в одном учреждении, и по этим причинам о них неизвестно ничего, в частности, получают ли они какую-то медицинскую помощь.

«Они освобождаются и фактически растворяются в этой жизни... Это огромная проблема. Создание единого электронного реестра даст нам возможность делать выборки и следить за тем, чтобы каждый ветеран получил достойный социальный пакет. Это очень финансово затратная статья, но мы это сделаем обязательно», - сказал Терещенко.



Напомним

22 ноября 2018 Верховная Рада назначила народного депутата от партии БПП «Солидарность» Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов. По словам Терещенко, министерство полноценно заработает с начала июля. Идею создания такого министерства ранее предложил пятый президент Петр Порошенко. Министерство должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Источник: Громадське



