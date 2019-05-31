В Украине будут собирать электробусы Skywell

В Украину приехали делегация китайских специалистов, которые должны проработать вопрос. Такое сенсационное заявление опубликовала компания «Скайвелл Украина» на своей страничке в Фейсбук.

28 мая 2019 года в нашу страну прибыли специалисты китайской компании, занимающейся разработкой и внедрением процессов производства и подборки комплектующих для электробусов.

Эта компания является партнером известного китайского производителя Nanjing Golden Dragon Bus Co, который и выпускает электробусы Skywell. В ходе делового визита специалистов из Китая была обговорена возможность организации крупноузловой сборки электробусов в нашей стране.

На данный момент компания «Скайвелл Украина» предлагает на нашем рынке две модели электробусов: 8,5-метровую на 61 пассажира и 12-метровую, с салоном на 80 человек. Емкие батареи обеспечивают реальный запас хода по городу до 300 км и обладают ресурсом до 4500 циклов заряда-разряда. Отметим, что «Скайвелл Украина» помимо электробусов предлагает также и зарядные станции, способные «наполнить» батареи всего за 1,5 часа.



Напомним, что машины Skywell стали первыми электробусами, сертифицированными в Украине по новейшим европейским стандартам. Электробусы прошли неоднократно испытание на реальных маршрутах Житомира, Винницы и Киева. Более того, в Виннице уже приобрели первый 12-метровый электробус.

Источник: Автоцентр



