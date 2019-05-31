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Скандал / Харьков
Вчера, 20:00
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Ёлки в апреле по четверть миллиона за штуку купил Харьковский горсовет

Городской совет Харькова заказал деревьев на 15 млн гривен, стоимость ели и граба оказалась дороже рыночной в 10 и 4 раза соответственно. Об этом сообщают «Наші гроші».

Согласно информации на сайте закупок «Прозорро», за пять елей колючих «Глаука» 8-9 м высотой с пятью формированиями корневой системы заплатили по 248 000 грн за штуку, хотя их рыночная цена 28 000 грн.

За 11 грабов «Фастигиата» 8 м высотой и 25 см толщиной с четырьмя формированиями корневой системы заплатили 294 000 грн за штуку вместо рыночных 76 000.

В тендере победила компания «Голландские розы», учредителем которой является бывший депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир.

Игорь Кушнир в 2010-2012 гг. работал заместителем министра обороны, а семь лет назад был назначен президентом ЗАО «Холдинговая компания« Киевгорстрой».

Кернес "выгодную" закупку не комментирует.

Источник: https://pl.com.ua


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