Косые переходы будут предотвращать ДТП, считают в Кабмине

За четыре месяца в Украине погибли более 820 человек, при этом каждая пятая авария в стране – это наезды на пешеходов, подсчитали в Патрульной полиции. Только за первый квартал 2019 года произошло более двух тысяч ДТП с участием пешеходов.

Такие ДТП происходят и по вине водителей, и из-за непредусмотрительности прохожих. Пешеходы при этом жалуются, что водители часто их не замечают – даже на "зебре".

В Кабинете министров придумали, как защитить людей. Начнут с так называемых "косых" переходов на перекрестках, как в Европе, рассказали в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. В ведомстве отмечают, что на таких переходах человека лучше видно.

"Очень важно, чтобы переход был в левую сторону. И физически человек, если идет налево, он визуально встречает взглядом едущий автомобиль. И тогда он может хотя бы сам отреагировать", – говорит замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

По его словам, такая инициатива может сократить количество наездов на пешеходов на "зебрах" минимум на 20%. Эксперты тоже оценивают предложение положительно.

"Если пешеходный переход будет косой, автомобили не будут парковаться прямо на линии. И у водителей, которые едут, будет больше времени на то, чтобы определить выходящего на дорогу человека", – отмечает эксперт по публичной безопасности Алексей Павловский.

Изменять разметку на "зебрах" начнут уже в ближайшее время. А уже через пять лет косыми будут все переходы, где сейчас чаще всего происходят наезды на пешеходов.

"Мы не заставляем все переходы делать. Процентов 20-30 таких мест есть, где обязательно надо сделать косые переходы", – говорит Парцхаладзе.

Впрочем, автоэксперты считают, что лучший способ уменьшить аварийность на таких участках – это суровые и реальные штрафы и для водителей, и для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

Источник: Контракты



