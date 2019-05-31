Команда Зеленского запустила социальный проект «Лифт»

Команда президента Владимира Зеленского запустила социальный проект «Лифт», который поможет отбирать претендентов на работу в органы государственной власти.

«Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», - заявили в Команде Зеленского.

LIFT, как инновационная платформа, должна помочь:

- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;

- рассказать идею, что решит сложные вопросы или будет полезной для страны;

- презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Источник: http://zakyiv.com







