Суд начал пересмотр дела об изнасиловании и жестоком убийстве Оксаны Макар

В Николаеве суд начал пересмотр дела об изнасиловании и жестоком убийстве Оксаны Макар по просьбе главного фигуранта Евгения Краснощека, осужденного на пожизненное заключение.

В 2012 году перед судом он признался в содеянном и уже провел за решеткой семь лет. А теперь заявил: тогда на него давили следователи. «Применение психологического и физического насилия и прочее со стороны работников полиции», – сказал Андрей Иванов, прокурор местной прокуратуры №1 города Николаева.

Во время следствия Евгений Краснощек признался в преступлении и четко объяснил, как насиловал и убивал 18-летнюю девушку. Теперь утверждает, что сделать признание следователи его заставили. Однако это отрицает сторона обвинения.

«Считаю, что жалоба Краснощека удовлетворению не подлежит, поскольку это исследовалось судами», – сказал Андрей Иванов, прокурор местной прокуратуры Николаева в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Двое сообщников Краснощека – Артем Погосян и Максим Присяжнюк – осуждены на 14 и 15 лет заключения. Следствие доказало: трое парней по очереди насиловали, душили, а потом подожгли 18-летнюю Оксану Макар. Тогда девушка выжила. Почти месяц врачи из ожогового центра Донецка боролись за ее жизнь, но организм не выдержал и пострадавшая скончалась.

Сейчас Краснощек требует государственного защитника. Мол, с его помощью объяснит, почему не должен сидеть за решеткой до конца жизни.

Суд объявил перерыв до 6 августа. Осужденному назначат государственного защитника и дадут время на ознакомление с делом.

Источник: Контракты



