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Вчера, 10:30
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Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации

Жительница Славуты проиграла разбирательство в Верховном Суде против детского сада, который отказал в посещении ее непривитому ребенку. В сентябре 2016 года сын истицы не был принят в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины.

В течение октября 2016 года - июня 2017 года ребенок не посещал учебное заведение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.

Однако делать прививку женщина не стала, сославшись на недоверие качеству вакцины, а вместо этого пошла в суд.

Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении дошкольного образования. Однако Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение, сославшись на то, что право на получение дошкольного образования неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, гарантирующие безопасность как самого ребенка, так и окружающих его лиц. То есть ребенок истца не был лишен права на образование, но реализация этого права требовала определенных действий.

Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции, указав, что в данном случае истец противопоставляет индивидуальное право отказаться от прививки общему интересу общества и других родителей и их детей.

"Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - говорится в решении суда.

"По обстоятельствам этого дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было временно ограничено в связи с тем, что сама истец, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), не соблюла календарь обязательных прививок и отказалась от очередной прививки", - решил Верховный Суд.

Источник: ЛБ


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