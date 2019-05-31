Курс валют

» » » Грузия вошла в тройку древнейших цивилизаций мира

Новости

Все новости
Наука / История
Вчера, 09:30
61
Версия для печати

Грузия вошла в тройку древнейших цивилизаций мира

Американский сайт The Top Tens провел опрос, в ходе которого посетители должны были отобрать десятку «лучших древних цивилизаций». Согласно оценкам голосующих Грузия удостоилась третьего места в рейтинге. Ее опережают только Греция и Египет.

Следующие позиции в рейтинге древнейших цивилизаций занимают Рим, Китай, Индия, Персия, Ацтекская и Спартанская империи. На последних строчках оказались кельты, средневековая Англия и Эфиопия.

Рейтинг составляют по критериям, характерным древним цивилизациям, и у пользователей веб страницы есть возможность написать свое мнение в виде комментария о той или иной стране, а также обосновать, почему страна принадлежит к древнейшей цивилизации.

В более чем в трехстах комментариях о Грузии, пользователи восхищаются богатым колоритом страны и дружелюбием, грузинским многоголосьем и танцами. В отзывах древнюю страну называют родиной виноградной лозы и впоминают знаменитые легенды о Золотом Руне и Прометее.

Отмечается и то, что именно в Грузии были найдены древнейшие неафриканские гоминиды, а грузинский язык входит в список 10-ти древнейших языков в мире, на которых все еще разговаривают люди.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге The Top Tens, грузинский царь Давид IV Строитель (Давид Агмашенебели) возглавил десятку лучших военных генералов всех времен, опередив в голосовании Александра Македонского.

Источник: Сова 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт