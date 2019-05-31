Рада приняла закон о господдержке скаутов Украины

Верховная Рада 30 мая приняла закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины". Закон регулирует порядок государственной поддержки "Пласта" и признает исторический вклад "Пласта" в гражданское образование детей и молодежи и в становление украинской государственности.

Закон также чтит сотни пластунов и пластунок, погибших в борьбе за обретение независимости Украиной в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года. Закон поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию "Пласта", который воспитал десятки тысяч активных граждан - педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных, создает основы государственной политики по поддержке "Пласта", как украинского пластового (скаутского) движения в Украине и мире.

Законом Украины вносятся изменения в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

"Государственное признание и поддержка "Пласта" приведет не только к более динамичному развитию организации в Украине и мире, формированию десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов, но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения в Украине. Ведь каждый юноша и девушка, подготовленные в "Пласте", еще до достижения 18-летия обладают набором компетенций, которые позволяют управлять отделом или департаментом, планировать и реализовывать эффективные решения. То есть именно теми компетенциями, которых так не хватает для политического и экономического развития Украины", – сказано в пояснительной записке к закону.

Источник: Цензор







