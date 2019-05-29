Беларусь и Россия интегрируются, главы государств договорились...

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза.

"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, – рассказал он. - После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко".

Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом "Дружба" лидеры не обсуждали. "Этим занимаются технические ведомства", - пояснил он.

Источник: Сегодня



