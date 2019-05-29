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Вчера, 18:00
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В знаменитом "Фантомасе" главную роль играла украинка Марина Гош

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе 50 лет назад сыграла актриса украинского происхождения Марина Гош - Милен Демонжо. Отец Милен был выходцем из Италии, а ее мама Клавдия Трубникова была родом из Харькова.

Милен Демонжо, исполнительница главной женской роли, вспоминала, что съемки в Италии стали для актера страшной пыткой: знаменитую маску Фантомаса закрепляли на голове Жана Маре не менее двух часов. Стояла невыносимая жара, маска нагревалась до такой степени, что буквально хрустела.

А во время съемок финальной сцены "Фантомас разбушевался" Луи де Фюнес, выполняя трюк сам, выпал из аэроплана на кусты роз. Неделю великий комик провел в больнице. И после этого выполнять трюки в фильмах о Фантомасе поручал дублерам.

Мировой прокат "Фантомаса" превзошел все прогнозы. Фильмы о злодее посмотрели сотни миллионов людей во всем мире. Только в Украине и других соседних странах в кино на "Фантомаса" пришли 120 млн. зрителей.

В воскресенье 10 июня зрители "Интера" смогут посмотреть два фильма о Фантомасе с непревзойденным Луи де Фюнесом.

Три фильма о Фантомасе сделали всемирно известным Луи де Фюнеса – любимого комика нескольких поколений. Он сыграл эксцентричного комиссара Жюва – кичливого, экспрессивного человечка с полным отсутствием чувства юмора.

По сценарию и в жизни во время съемок фильма оппонентом де Фюнеса был актер Жан Маре, исполнивший роль Фантомаса и журналиста Фандора. Маре считал, что комиссар Жюв куда более яркий персонаж, чем бравый Фандор. Но гонорар Маре превышал зарплату де Фюнеса почти в два раза.

Для съемки фильма "Фантомас разбушевался" съемочная группа отправилась в Италию и Англию. Это был первый случай в истории французского кино, когда на пародию выделили такие средства.

Источник: tochka.net


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