Мир поражен сериалом "Чернобыль", рейтинги зашкаливают

Мини-сериал рассказывает реальную историю первых минут, часов и дней после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, историю людей, которые участвовали в ликвидации ее ужасных последствий.
Как сообщает Forbes, по данным International Movie Data Base, мини-сериал "Чернобыль" телеканала HBO возглавил рейтинг сериалов всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.
Мини-сериал рассказывает реальную историю первых минут, часов и дней после аварии на Чернобыльской АЭС, историю людей, которые принимали участие в ликвидации последствий и пытается дать ответ на вопрос, что же все-таки произошло. Режиссер: Юхан Ренко. В ролях: Джаред Харрис, Стелан Скарсгаард, Эмили Уотсон, Джошуа Лесу и др.
Всего в списке лучших сериалов всех времен - 250 картин.
Топ-10 рейтинга:
Чернобыль (9,7 - 52 тыс. голосов)
Планета Земля II (9,5 - 71 тыс. голосов)
Братья по оружию (9,5 - 317 тыс. голосов)
Планета Земля (9,4 - 147 тыс. голосов)
Тяжкие (9,4 - 12 тыс. голосов)
Игра престолов (9,4 - 15 тыс. голосов)
Наша Планета (9,4 - 10 тыс. голосов)
Прослушка (9,3 - 244 тыс. голосов)
Космос: Пространство и время (9,3 - 95 тыс. голосов)
Голубая планета (9,3 - 19 тыс. голосов)
Как сообщал 5.ua, американский телеканал HBO опубликовал новогодний проморолик с кадрами из своих самых рейтинговых сериалов.
Источник: 5 канал