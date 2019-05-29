В Азовском море назревает экологическая катастрофа

Жители Бердянска бьют тревогу из-за того, что на побережье появились использованные автомобильные шины. По словам Германа Визулиса, их приготовили к сбросу в море, чтобы создать искусственный риф. Об этом он написал в сообществе Brd24 Бердянск в Facebook.

Он опубликовал фотографии подготовленных автомобиль шин и рассказал, что обнаружил их на пляже на стыке улиц Приморская и Покровская. По словам автора поста, старые автомобильные шины очень токсичны и во всем мире давно уже отказались от подобной практики.

"Вот это приготовили к сбросу в море (типа искусственного рифа) на пляже, на стыке улиц Приморская и Покровская, за переулком Маячный. Везде от такого отказались, колоссальная угроза экологии моря. В мире поняли и проверили, что это огромная ошибка. Искусственные рифы уже давно из этого не делают, лет 30 примерно. Это позорище", - написал Визулис и добавил, что такие рифы могут привести к экологической катастрофе в акватории Азовского моря.

В комментариях к посту пользователи поддержали автора и подтвердили, что использованные покрышки – очень токсичный материал.







