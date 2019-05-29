Курс валют

» » В Азовском море назревает экологическая катастрофа

Новости

Все новости
Общество / Здоровье
Сегодня, 08:00
0
Версия для печати

В Азовском море назревает экологическая катастрофа

Жители Бердянска бьют тревогу из-за того, что на побережье появились использованные автомобильные шины. По словам Германа Визулиса, их приготовили к сбросу в море, чтобы создать искусственный риф. Об этом он написал в сообществе Brd24 Бердянск в Facebook.

Он опубликовал фотографии подготовленных автомобиль шин и рассказал, что обнаружил их на пляже на стыке улиц Приморская и Покровская. По словам автора поста, старые автомобильные шины очень токсичны и во всем мире давно уже отказались от подобной практики.

"Вот это приготовили к сбросу в море (типа искусственного рифа) на пляже, на стыке улиц Приморская и Покровская, за переулком Маячный. Везде от такого отказались, колоссальная угроза экологии моря. В мире поняли и проверили, что это огромная ошибка. Искусственные рифы уже давно из этого не делают, лет 30 примерно. Это позорище", - написал Визулис и добавил, что такие рифы могут привести к экологической катастрофе в акватории Азовского моря.

В комментариях к посту пользователи поддержали автора и подтвердили, что использованные покрышки – очень токсичный материал.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт