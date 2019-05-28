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Зеленский впервые съездил на фронт в качестве президента. Фото

Как сообщила пресс-служба главы государства, в понедельник, 27 мая, он посетил украинских военнослужащих на передовой в Луганской области. В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения в блиндажах, ближайшая позиция противника от которых расположена в 400 метрах.

"Президент осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Глава государства пообщался с бойцами по вопросам бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

Кроме того, он заслушал доклад командующего Операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский назвал своим первым заданием прекращения огня на Донбассе. "Я готов на все, чтобы наши герои не погибали. Я готов на сложные решения, теряя собственную популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", - заявил он в день инаугурации.



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