Зеленский планирует переехать с Банковой и обсуждает варианты

Президент Украины Владимир Зеленский еще в избирательную кампанию заявлял о том, что не хочет находится в здании на Банковой. Издание LIGA.net узнало, когда состоится переезд президентской администрации, куда и сколько это будет стоит налогоплательщикам.

КОГДА. У Зеленского говорят, что все президенты в начале своей каденции хотели съехать с Банковой, но в силу разных причин отказывались от этой идеи. В том числе, из-за вопросов, связанных с безопасностью, необходимостью сохранять документы в архивах в надлежащих условиях и так далее. «Администрация Владимира Зеленского серьезно намерена переехать. Это может произойти до конца этого года», — сообщили у президента.

КУДА. «Обсуждаются возможные варианты, их несколько — и в центре города, и на его окраине», — рассказали в пресс-службе. Сам Зеленский накануне второго тура выборов заявлял, что рассматривается вариант переезда АП за Киев. «Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева», — говорил президент, объясняя тем, что его кортеж может создавать неудобства жителям Киева. Но мы выяснили как минимум об одном здании в Киеве, куда может переехать АП.

Официально команда Зеленского не признается, где именно расположены варианты для переезда. Однако сразу несколько собеседников в новой Администрации сообщили, что рассматривается возможность переезда АП в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как «вертолетная площадка Януковича». Именно в этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.

СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРЕЕЗД. Бывший замглавы АП у Порошенко Дмитрий Шимкив в интервью Украинской правде заявлял, что переезд АП может стоить «десятки миллионов долларов». В пресс-службе Зеленского рассказали, что такие цифры — явно завышенный прогноз. «Позолоченный декор, лепку, кожаную мебель, гардины и дубовые панно мы перевозить не собираемся», — сообщила пресс-служба. При этом свои прогнозы по стоимости переезда пока не называют.

ЧТО БУДЕТ С БАНКОВОЙ. Журналистыспросили у команды Зеленского, что будет с нынешним зданием АП после переезда президента в новое помещение. В частности, будет ли там музей власти или объект сдадут в аренду. «Музей власти? А неплохая идея», — ответили у Зеленского.

При этом команда всерьез хочет реформировать саму структуру АП. Для этого будет проведен аудит. По его результатам не исключено сокращение штата. На момент смены власти граничная численность АП составляла 432 человека.







