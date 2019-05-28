Курс валют

» » Новый Европарламент вполне проукраинский, уверены эксперты

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 10:00
0
Версия для печати

Новый Европарламент вполне проукраинский, уверены эксперты

Поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны Европарламента и Евросоюза в целом останется стабильной, убеждено Министерство иностранных дел Украины.

"Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европарламентом в вопросах реализации европейского курса нашего государства, в воплощении в жизнь внутренних реформ, а также в совместном противодействии российской агрессии", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В министерстве убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и в дальнейшем будет "константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским союзом в целом".

"Сделаем все возможное, чтобы беспрецедентный уровень парламентского сотрудничества Украины с ЕС был сохранен в течение следующих пяти лет", – заявил украинский МИД.

26 мая в 21 стране Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент.

В Европарламент проходят Европейская народная партия – 180 мандатов, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" – 146 мандатов, "Альянс либералов и демократов за Европу" – 109, "Группа зеленых / Европейский свободный альянс" – 69, "Группа европейских консерваторов и реформистов" – 59, "Группа Европы наций и свободы" – 58, "Европа свободы и прямой демократии" – 54, "Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Лево-зеленых Севера" – 39.

29 мандатов получили кандидаты, которые не присоединились к каким-либо политсилам, восемь – независимые кандидаты.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в новом составе Европарламента преобладают друзья Украины.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт