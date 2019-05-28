Новый Европарламент вполне проукраинский, уверены эксперты

Поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны Европарламента и Евросоюза в целом останется стабильной, убеждено Министерство иностранных дел Украины.

"Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европарламентом в вопросах реализации европейского курса нашего государства, в воплощении в жизнь внутренних реформ, а также в совместном противодействии российской агрессии", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В министерстве убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и в дальнейшем будет "константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским союзом в целом".

"Сделаем все возможное, чтобы беспрецедентный уровень парламентского сотрудничества Украины с ЕС был сохранен в течение следующих пяти лет", – заявил украинский МИД.

26 мая в 21 стране Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент.

В Европарламент проходят Европейская народная партия – 180 мандатов, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" – 146 мандатов, "Альянс либералов и демократов за Европу" – 109, "Группа зеленых / Европейский свободный альянс" – 69, "Группа европейских консерваторов и реформистов" – 59, "Группа Европы наций и свободы" – 58, "Европа свободы и прямой демократии" – 54, "Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Лево-зеленых Севера" – 39.

29 мандатов получили кандидаты, которые не присоединились к каким-либо политсилам, восемь – независимые кандидаты.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в новом составе Европарламента преобладают друзья Украины.



