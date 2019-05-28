Курс валют

» » » Омелян подал недостоверную декларацию, ему зачитан обвинительный акт

Новости

Все новости
Общество / Криминал
Сегодня, 09:00
0
Версия для печати

Омелян подал недостоверную декларацию, ему зачитан обвинительный акт

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе судебного заседания в Соломенском районном суде Киева 27 мая зачитал обвинительный акт по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна о недостоверном декларировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

"27 мая 2019 года в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины "декларирование недостоверной информации", – говорится в сообщении.

Суд определил порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Прокуроры САП подозревают Омеляна в том, что, подавая декларации за 2015-й и 2016 годы, он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

Омелян убежден, что уголовным производством в его отношении руководство НАБУ желает показать результаты своей работы. Прокурор САП Валентин Мусияка заявил, что политической составляющей в деле министра инфраструктуры нет.

19 сентября 2018 года стало известно, что Соломенский райсуд Киева арестовал имущество Омеляна.

В апреле 2019 года суд закрыл производство о незаконном обогащении Омеляна. В САП сообщили, что производство закрыто только в части незаконного обогащения, а обвинения в недостоверном декларировании будет рассматривать суд.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт