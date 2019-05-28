Омелян подал недостоверную декларацию, ему зачитан обвинительный акт

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе судебного заседания в Соломенском районном суде Киева 27 мая зачитал обвинительный акт по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна о недостоверном декларировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

"27 мая 2019 года в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины "декларирование недостоверной информации", – говорится в сообщении.

Суд определил порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Прокуроры САП подозревают Омеляна в том, что, подавая декларации за 2015-й и 2016 годы, он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

Омелян убежден, что уголовным производством в его отношении руководство НАБУ желает показать результаты своей работы. Прокурор САП Валентин Мусияка заявил, что политической составляющей в деле министра инфраструктуры нет.

19 сентября 2018 года стало известно, что Соломенский райсуд Киева арестовал имущество Омеляна.

В апреле 2019 года суд закрыл производство о незаконном обогащении Омеляна. В САП сообщили, что производство закрыто только в части незаконного обогащения, а обвинения в недостоверном декларировании будет рассматривать суд.



