Ученые нашли в сумке древнего шамана кокаин, ДМТ и другие наркотики

Среди инструментов шамана, предшественника инков, жившего тысячу лет назад, обнаружили следы наркотических веществ из разных регионов Южной Америки, включая кокаин и ДМТ. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, передает Naked Science.

В Боливии на западных склонах Анд еще в 2008 году на высоте около четырех километров была открыта скальная пещера с древним захоронением. В нем ученые обнаружили кожаную сумку с массой инструментов древнего «знахаря». В частности, там были украшенные пестики и плоские камни для растирания растений, нюхательная трубка, вырезанная в форме человеческой фигурки, и небольшой мешочек, сшитый из лисьих шкурок.

Но только теперь антропологи из Университета штата Пенсильвания представили результаты анализа содержимого этого мешочка. Ученые отмечают, что здесь обнаруживается весьма обширный набор галлюциногенных веществ, большинство из которых не произрастают в этом регионе, что свидетельствует об обширных торговых связях, существовавших в Центральной и Южной Америке того времени.

Радиоуглеродный метод датировал находки промежутком между 900 и 1100 годом нашей эры. Тогда в этой области Анд доминировала цивилизация Тиуанако — предшественники инков.

Ученые нашли следы пяти наркотических соединений растительного происхождения: кокаина, бензоилэкгонина, бутофенина, гармина и диметилтриптамина (ДМТ).

Мешочек сшит из обрывков шкур, снятых с морд трех лисиц. Гармин и ДМТ содержатся в аяуаске — традиционном галлюциногенном отваре, который некоторые племена Амазонии готовят из сока произрастающей здесь лианы. Другим источником найденных производных триптамина служили бобовые Anadenanthera, которые также не встречаются на северо-западе Анд.

Авторы считают, что широкие торговые связи позволяли местным шаманам получать растительное сырье из разных регионов Южной и Центральной Америки. Затем они смешивались в различных сочетаниях и пропорциях с тем, чтобы создать нужный наркотический или «исцеляющий» магический эффект.



