Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница

Украинская писательница Гаська Шиян стала первым лауреатом Литературной премии Европейского союза от Украины. Об этом сообщает организация-партнер премии PEN Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"Гаська Шиян получила Литературную премию Европейского союза за свой новый роман "За спиною", который вышел весной в издательстве "Фабула". В нем говорится о 27-летней успешной украинке, жизнь которой резко изменилась, когда ее парню пришла повестка в армию. Война подтолкнет героиню к переоценке собственных ценностей и принятию непростых решений", - говорится в сообщении.

"Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст, - говорится в заключении членов украинского жюри премии. - Автор переводит эту войну с безопасной рубрики "где-то там на диком Востоке" в тревожную рубрику "здесь, в нашей общей Европе". Ибо конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев".

Кроме того, среди лауреатов премии - писатели из Австрии, Финляндии, Франции, Венгрии, Грузии, Греции, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Великобритании.

Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы "Креативная Европа".

Авторы-победители премии получают денежное вознаграждение в размере пяти тысяч евро, а также поддержку со стороны "Креативной Европы", направленную на перевод и международную рекламу их произведений.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Брюсселе в конце сентября 2019 года.

В короткий список премии от Украины также вошли Виктория Амелина с романом "Дім для Дома" и Маркиян Камыш с повестью "Чормет".

Литературная премия Европейского союза - ежегодная награда, призванная содействовать популяризации и продвижению творчества молодых авторов художественной прозы из разных европейских стран. В этом году Украина впервые присоединилась к Литературной премии Европейского союза.



