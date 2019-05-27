Польза кофе: Супрун назвала плюсы и минусы популярного среди украинском напитка

Потребление кофе в умеренных количествах полезно для организма, его признали элементом здорового рациона, говорит и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Кофе содержит фенольные соединения - хлоригеновые кислоты. Именно они в первую очередь обусловливают полезное воздействие на здоровье.

"Они действуют как антиоксиданты - соединения, останавливающие цепь свободнорадикальных процессов", - написала она.

Исследования показали, что кофе благотворно влияет на такие процессы в нашем организме: улучшает состояние выстилки (эндотелия) кровеносных сосудов и тем самым уменьшает риск атеросклероза на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С и уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита.

У некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона.

У людей, организм которых быстро разрушает кофеин, то есть "кофе на них не действует", кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней.

Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти.

Любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе).

Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение. Но иногда это вредит здоровью.

Кофе стимулирует образование фактора роста нервов BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Другими стимулянтами его синтеза является бег, танцы и интервальные голодания.

Более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшение настроения.

Источник: Обоз



