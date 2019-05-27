Конкуренция на рынке труда: кто нужен стране сейчас

Абитуриенты выбирают, где учиться и какую профессию получать. Наиболее конкурентными профессиональными сферами на рынке труда стабильно остаются "Высший менеджмент", "Начало карьеры" и "Юриспруденция". Такие данные были получены в ходе опроса пользователей портала hh.ua при подготовке ежегодного Барометра рынка труда.

Так, по итогам I квартала 2019 года, на одну вакансию ТОП-менеджера приходился 21 поисковых запросов, в профсфере "Начало карьеры" - 10.

Список самых конкурентных сфер за последние пять лет испытывал определенные изменения. Так, по результатам первых трех месяцев текущего года, ТОП-5 покинули профсферы "Автомобильный бизнес" и "Рабочий персонал".

А вот IT-специалисты по результатам I квартала впервые за несколько последних лет вошли в рейтинг низкоконкурентных профсфер. Аналогичная ситуация на рынке труда в последний раз была зафиксирована в 2015 году, отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, талантливых сотрудников будет найти все труднее, а вопрос их мотивации и удержания будет все более значимым.

Источник: Европейська правда