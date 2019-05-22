Ветеран войны в Афганистане спас автобус с пассажирами от взрыва

В автобусе, который следовал из Харькова в Чугуев, поссорились муж с женой. В отчаянии мужчина достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя вместе с ней и другими людьми, которые были в салоне. Водителю ничего не оставалось, как свернуть на обочину и остановить транспорт, испуганные люди пытались тихонько выбраться, не провоцируя нетрезвого злоумышленника.

Пассажирам и водителю автобуса Харьков-Чугуев невероятно повезло, поскольку в одном салоне с ними оказался ветеран Афганской войны Юрий Малявин. Уже далеко не юный человек, к тому же, без ноги, проявил мужество, не дав нетрезвому хулигану подорвать боевую гранату в переполненном автобусе. Ему удалось разоружить буйного хулигана.

Чтобы предотвратить взрыв, гранату пришлось почти час держать зажатой в руке до приезда взрывотехников и сотрудников правоохранительных органов. Приехав на вызов, пиротехники осторожно разжали затекшие от напряжения пальцы героя и обезвредили опасный предмет.

Позже Юрий признался, что просто не мог выбросить гранату, ведь спектр поражения составляет 200 метров, а в радиусе действия могли быть люди, которые ничего не подозревали об опасности. Пьяного пассажира тем временем скрутили попутчики. Чеку от гранаты удалось отыскать и вставить обратно еще до приезда правоохранителей. Однако Юрий не выпускал из рук свою опасную ношу, так как боялся, что граната сдетонирует.

Источник: ТСН



