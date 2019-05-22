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Вчера, 16:00
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Ульяна Супрун: ООН не должны лоббировать присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности

Ульяна Супрун во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявила, что ООН не должна лоббировать присутстви Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украина (Донбасса и Крыма) и освобождения всех военнопленных и политических заключенных.

Она отметила, что страны-члены ВОЗ должны отказаться от российских денег, которые наполняют западные счета, иначе есть риск стать заложником Кремля.

Супрун добавила, что санкционный режим должен быть расширен и сохранен.

"Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, аннулирует преимущества, которые общество получает от мира и процветания", - сказала Супрун.

Источник: УНН


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