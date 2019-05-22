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Вчера, 14:00
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Оппозиция вносит свои предложения по деоккупации Донбасса

Глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский требует отменить экономическую блокаду Донбасса и считает, что для этого не нужно ждать решений Верховной Рады, потому что президент Украины имеет для этого полномочия.

Новинский считает, что украинцы, живущие на этих территориях, должны получать зарплату в гривне, а не в рублях.


Напомним

26 декабря 2016 года ветераны добробатов объявили о начале блокады "ЛДНР", требуя освобождения заложников. В связи с этим Украина перестала получать уголь и другие товары с оккупированных территорий.

15 марта 2017 года Совет национальной безопасности Украины принял решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов.

Источник: Гордон


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