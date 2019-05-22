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Общество / Ивано-Франковск
Вчера, 12:00
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В Прикарпатье сформирован резерв Нацгвардии для оказания помощи населению

Из-за непогоды, которая вызвала значительные подтопления нескольких тысяч домохозяйств, подвальных помещений Калушской ТЭЦ, разрушения автомобильных дорог и мостов, повреждения газопроводов и линий электропередач, на Прикарпатье Нацгвардия сформировала резерв для оперативного оказания помощи местному населению. Об этом сообщает группа информации и коммуникации Западного ТУ НГУ.

"По информации местных властей на сегодня в Ивано-Франковской области подтоплены 3240 домовладений, разрушено одно здание и два моста местного значения, эвакуированы 25 человек, один человек при ликвидации непогоды пропал без вести. Без электроснабжения оказались 4557 потребителей. Подача природного газа прекращена для 1175 абонентов. В связи со стихией полностью приостановлены занятия в Богородчанском районе", - говорится в сообщении.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук отмечает, что непогода привела к человеческим жертвам. "Хочу заверить, что на сегодня все органы власти и специализированные службы совместными усилиями противостоят последствиям непогоды и предоставляют всю необходимую помощь пострадавшим", - сказал Гончарук.

В связи с ситуацией, которая сложилась и обращением местной власти к командованию воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в военной части сформирован резерв для оказания помощи местным общинам в случае осложнения обстоятельств.



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