В стране - конституционный кризис, который вызвал новый президент, считают эксперты

События развиваются стремительно: президент объявил о роспуске Рады и осуществил ряд скандальных назначений; премьер объявил о своей отставке, новоназначенный глава АП ответил - пусть идет; Рада отказалась рассматривать законопроекты, внесенные президентом; Парубий объявил об обращении к Констуционный суд.

В Сети снова раскол: одной части граждан очень хочется перемен несмотря на то, что они неконституционные и скандальные, а вторая часть - предупреждает о необратимых негативных последствиях действий президента, напоминающих блиц-криг.

Первых, которым нравятся неконституционные решения - значительно больше. Именно это сильнее всего пугает более взвешенное меньшинство.

Появилась даже мысль, что в стране пахнет не изменениями к лучшему, а жжеными шинами.

Что же такого уже натворил наш киношный президент?

Главное, что он катастрофически противоречит самому себе допрезидентському.



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Во время дебатов Зеленский на всю страну вменял в вину тогда еще действующему президенту Порошенко отсутствие наказаний за преступления, в том числе - по Иловайску. Но... Назначил на должность начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, именно того генерала, которого обвиняют в гибели большого количества украинских воинов в Иловайской операции.



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Зеленский неоднократно обвинял Порошенко в том, что тот назначал на ключевые должности в государстве своих людей - бизнес-партнеров или друзей, называя это недопустимым и даже преступным. Но... Уже в первый день он сделал ряд громких назначений, отдав важные должности именно своим бизнес-партнерам и друзьям.



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Назначеные на важные должности личности, которые не из круга друзей Зеленского, не спешат принимать такие "подарки". В частности - от должности отказалась Елена Зеркаль. Очевидно, с ней не консультировались накануне назначения и президент вынужден был отменять свой указ о её назначении.

"Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Лана, достойная позиция в ответ на "мирный референдум". Жму руку", - написал ей нардеп Сергей Высоцкий.



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Зеленский на всю страну во время избирательной кампании - 19 апреля - уверял своих фанатов, что сразу уйдет сам, если нарушит хотя бы один закон! Но... Один Закон он уже нарушил: тот, согласно которому сейчас уже невозможно роспускать ВР. И ВР ему ответила игнорированием и угрозой начать судебную тяжбу.

"Печально и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - отметил Парубий. - "Указ президента, я, как председатель ВР, не могу остановить, как и не может остановить Верховная Рада Украины. Только суд может определить его соответствие Конституции. Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в КСУ, и я поддерживаю эту инициативу. Решение Конституционного суда может быть позднее, чем сами выборы", - отметил он.

Директор социологической службы «Украинский барометр», кандидат философских наук Виктор Небоженко отметил:

"Это конфликт между президентом и парламентом. Это очень похоже, но не хочется, на начало конфликта 1993 между Ельциным и председателем парламента. Тот факт, что парламент отказался не только голосовать, но и даже регистрировать законопроекты в повестку дня говорит о том, что парламент превращается в антипрезидентскую силу. Вчера на совещании в Администрации Президента они договорились о компромиссе. Получается, что руководители фракций Верховной Рады обманули Президента Зеленского".

Он добавил, что теперь Президенту надо каким-то образом заставить Кабмин профинансировать выборы, хотя вполне вероятно, что и Кабмин выступит против.

Именно поэтому Ляшко заявил, что в Украине развивается Конституционный кризис.

А также - правительственный кризис.

А также - парламентский кризис.

То есть - мы сейчас в кризисе кризисов, как говорят эксперты.



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Итак, имеем - что имеем: резкого, заполошеного главу государства, который не совсем понимает уровень своей ответственности.

Мысли президента - непостоянны, они меняются за несколько часов. Он требует быстрых действий, а сам не успевает за ними. Его решение сырые, непродуманные, сделанные наспех, так, будто он опасается, что вот-вот у него отберут только что полученную булаву. Президент позволяет себе угрозы в отношении парламента, намекая, что будет "еще веселее".



Напомним

Законопроект Зеленского предлагал: установить выборах народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном избирательном округе; предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, которые получили в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей.

Большинство народных депутатов отказалась вносить вопросы в повестку дня, так как во-первых - им пришлось ждать законопроекта почти 2:00 пока его зарегистрировали и они его не видели, а это нарушение регламента; во-вторых - он не прошел обсуждение в комиссиях, а это нарушение регламента; в-третьих - в нем говорится о неприемлемых вещах: о закрытые списки и уменьшение проходного барьера, а также - об императивном мандате, что ограничивает права народных избранников.

Константин Кузьменко



