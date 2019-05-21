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Политика / Криминал
21-05-2019, 12:30
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Портнов обвинил Порошенко в госизмене, ГБР начало расследование

«...Порошенко официально потерял неприкосновенность... и мы направили в Государственное бюро расследований заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. Будем публично информировать», - сообщил А. Портнов.

Ранее сообщалось, что А. Портнов прилетел в Украину после долгого отсутствия.

Андрей Портнов был советником президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, он был заместителем главы Администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. Также был членом Совета Национального банка Украины в 2010-2014 годах.

12 апреля 2016 года Европейский Союз исполнил решение Суда ЕС по делу Portnov VS EU Council, которым были признаны противоправными действиями Совета Евросоюза о введении международных санкций в отношении Портнова.

Также сообщалось, что канадский суд подтвердил, что у Портнова нет вины ни в одной стране мира. В 2018 году Портнов заявил о публичном судебном процессе "Портнов против БПП" из-за обвинений фракции, высказанных в августе.

А. Портнов является владельцем телеканала NewsOne.

Источник: Голос


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