Выбор кузовных автозапчастей: советы АвтоПро

Запчасти кузова могут потребоваться для ремонта или освежения авто. Компоненты должны быть прочными и долговечными, что напрямую зависит от материалов, используемых при изготовлении, степени антикоррозионной защиты и обработки поверхностей цинком. Не менее важным фактором является точность подгонки компонентов деталей и качество сварки. Производителей автозапчастей для кузова много. Лидерство на рынке в последние годы все больше обретают производители Азии.

Вторичный рынок и кузовные детали

По статистике, сегодня больше всего на рынке кузовщины от тайваньских и китайских компаний. Европейские же фирмы, чаще занимаются упаковкой азиатской продукции. Это не значит, что продукция европейских компаний пропала с рынка. Из-за более высокой цены детали стали меньше пользоваться спросом. Чаще автолюбители ищут такие детали, как крылья и бампера, так как те страдают при столкновениях. Оригиналы стоят дорого и для замены используют аналоги. Особенность недорогих тайваньских деталей в том, что у них отмечается некоторая жесткость и нарушение геометрии.

Рассмотрим производителей кузовщины:

Поставщиков Klokkerholm,Van Wezel, Euro Stamp, NOR, Schlieckmann, Johns, продающих детали азиатских производителей все чаще обвиняют в наличии некачественной продукции. В то же время собственная продукция Van Wezel и Jons, по мнению экспертов, в том числе и специалистов АвтоПро отличается очень высоким качеством; Среди поставщиков бюджетных компонентов можно назвать фирмы Gordon, TYG, Dingliang, Embo, R2A. Перечисленные бренды представляют продукцию высокого и среднего уровня качества. Отличительной чертой продукции является хорошее соотношение качества и цены; Довольно низкое качество кузовных деталей у поставщиков Tempest API, Bodyparts, Signeda. Информация подтверждается мнением покупателей и дистрибьюторами, работающими с этими деталями. В частности, одна из проблем – несоответствие качества и цены.

Выбор кузовных компонентов на рынке широк. Однако разброс в качестве заставляет быть более внимательным при выборе. Покупателям, которые хотят купить качественные компоненты, но по доступной цене, стоит обратить внимание на детали фирм из второго пункта. Эти детали ниже уровня оригиналов, но эксплуатационные характеристики вполне приемлемые. В целом компоненты могут сохранять привлекательный внешний вид в течение 2-4 лет.

Запчасти фирм, перечисленных в первом пункте, являются почти равными по качеству оригинальным деталям. Особенного внимания заслуживает кузовщина бренда Schlieckmann, что является частью Van Wezel. Сама фирма Van Wezel уже давно зарекомендовала себя, как производитель весьма достойных компонентов кузова. Купить кузовщину можно и на авторазборках https://avto.pro/avtorazborka/, где выбор довольно широк. Если не удается найти нужные компоненты, то их можно изготовить самостоятельно, используя ремонтное железо Klokkerholm.