Гройсман хлопнул дверью и требует от Зеленского решительных действий

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что Кабмин может сделать добро для Украины: "взять ручку, бумагу и написать заявление об отставке". Гройсман с Порошенко, Парубием и Яценюком что-то обсудили, после чего Гройсман заявил об отставке и потребовал от Зеленского незамедлительно внести на обсуждение ВР кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина.

“Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом... Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства, — заявил Владимир Гройсман на кратком брифинге для прессы. — За три года работы правительства мне совершенно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на вызовы и кризисы, которые перед нами стояли”.

Журналистам не позволили задать ни единого вопроса главе правительства. А как минимум один важный вопрос все же витал в воздухе — кто будет управлять правительством, если его отставку примет Рада.

Ранее Гройсман неоднократно заявлял, что планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов, которые, как он считал, будут плановыми в октябре 2019 года. Например, после первого тура президентских выборов Гройсман обещал, что в случае победы Зеленского на выборах 2019 он не станет добровольно идти в отставку.

Но обращение Зеленского к Кабмину ему не оставляло выхода. И он решил переложить всю ответственность за страну на президента.

Статья 115 Конституции Украины предполагает, что отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина. Таким образом, за отставку должны проголосовать 226 депутатов.

Но закон не запрещает премьеру прекратить исполнять свои полномочия. В таком случае назначается кто-то и.о. премьера.

Источник: ГЛАВРЕД







