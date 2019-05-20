Инаугурация нового президента состоялась. Рада розпущена

На торжество прибыли экс-президенты Украины Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко. Последнего приветствовали овациями. Прибыли президенты Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Прибыли около 60 делегаций от разных стран и организаций а также - патриархи Епифаний, Филарет и Онуфрий.
Не все депутаты пришли на торжество: в сесионном зале были свободные места...
Зеленский пришел пешком и по пути целовался с народом. На него ничего не упало, никто не потерял сознания и перед ним не закрылись никакие двери.
К присяге его привела глава Конституционного суда Наталья Шаптала.
Зачитывая клятву Президента, руку он держал на Пересопницком евангелии.
Новый Президент был как никогда серьезен и взволнован.
Когда вносили булаву - все встали.
Все было почти как в кино...
Клейноды вручала Шаптала. Он сумел не усмехаться при этом. Но было видно, что с трудом сдерживает довольную улыбку.
А потом была речь. Квартальная.
А потом он распустил Верховную Раду.
Но это уже другая история и о ней мы расскажем особо...