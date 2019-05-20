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Вчера, 10:30
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Инаугурация нового президента состоялась. Рада розпущена

На торжество прибыли экс-президенты Украины Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко. Последнего приветствовали овациями. Прибыли президенты Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Прибыли около 60 делегаций от разных стран и организаций а также - патриархи Епифаний, Филарет и Онуфрий.

Не все депутаты пришли на торжество: в сесионном зале были свободные места...

Зеленский пришел пешком и по пути целовался с народом. На него ничего не упало, никто не потерял сознания и перед ним не закрылись никакие двери.

К присяге его привела глава Конституционного суда Наталья Шаптала.

Зачитывая клятву Президента, руку он держал на Пересопницком евангелии.

Новый Президент был как никогда серьезен и взволнован.

Когда вносили булаву - все встали.

Все было почти как в кино...

Клейноды вручала Шаптала. Он сумел не усмехаться при этом. Но было видно, что с трудом сдерживает довольную улыбку.

А потом была речь. Квартальная.

А потом он распустил Верховную Раду.

Но это уже другая история и о ней мы расскажем особо...


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