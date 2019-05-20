Ален Делон плакал, получая "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Французский актер Ален Делон в воскресенье, 19 мая, получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за вклад в кинематограф. Награду на церемонии ему передала его дочь Анушка. "Если я звезда, то я хочу поблагодарить вас за это, я благодарен за это публике и никому более", - сказал 83-летний актер на церемонии награждения, сообщает AFP.

О решении вручить актеру эту премию было объявлено в апреле этого года. Его резко раскритиковали организация "Женщины и Голливуд", а также ряд французских феминистских движений. Актер в последние годы выступал в поддержку правопопулистской партии "Национальный фронт", а также против усыновления детей однополыми парами. Сын Делона обвинил его в домашнем насилии, актеру также ставят в вину его отношение к бывшей возлюбленной Роми Шнайдер.

Несмотря на множественные протесты, легендарный актер и любимец миллионов получил главную награду Каннского кинофестиваля.

"Прошло много времени с тех пор, как я вот так разревелся", - отметил 83-летний актер с покрасневшим лицом, получая награду из рук своей дочери Анушки под бурные аплодисменты.

Награждение прошло в присутствии министра культуры Франции Франка Ристера, президента фестиваля Пьера Лескюра и директора события Тьерри Фремо.

"Я думаю, что это конец моей карьеры, конец моей жизни", - отметил француз, на что зрители закричали: "Нет!". Сцену артист покинул в сопровождении дочери, 28-летней актрисы, рожденной в отношениях с бывшей голландской супермоделью и журналисткой Розали Ван Бремен.



Протесты против награды Алена Делона

Каннский кинофестиваль поддался серьезной критике из-за того, что наградил почетной наградой актера, которого феминистки называют "расистом, гомофобом и женоненавистником". Женщины по всему миру подписали петицию, чтобы лишить Золотой пальмовой ветви звезду фильмов "На ярком солнце", "Зорро", "Сицилийский клан". Не менее 25 тысяч человек требовали не отмечать достижения Делона. Поводом для этого послужило то, что актер выступал против усыновления детей однополыми парами, а также недавнее интервью французского артиста, где он описывал себя как "мачо", который не обделен вниманием женщин. По его словам, он обязан карьерой только представительницам прекрасного пола, которые влюблялись в него и позволили ему стать настоящей звездой.

Источник: https://joinfo.ua



