Порошенко назначил стипендии имени Левка Лукьяненко украинским политзаключенным

Президент Украины Петр Порошенко, завершая свою деятельность на посту, подписал указ о назначении незаконно удерживаемым в РФ политзаключенным государственных стипендий имени Левка Лукьяненко, сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", – говорится в тексте указа.

Кроме того, назначены стипендии сроком на один год заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильму Умерову и Ахтему Чийгозу.

Источник: СЕГОДНЯ



