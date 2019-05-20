Курс валют

» » Швейцарцы на референдуме поддержали жесткий закон об оружии

Новости

Все новости
Политика / Общество / Армия
Вчера, 10:00
88
Версия для печати

Швейцарцы на референдуме поддержали жесткий закон об оружии

Референдум касательно жестких правил владения полуавтоматическим оружием состоялся в воскресенье, 19 мая, в Швейцарии. Согласно экзит-полам и предварительным результатам, примерно две трети швейцарцев поддержали реформу, передает «НБН».

Правительство Швейцарии предупреждало граждан, что новые, более жесткие правила владения полуавтоматическим оружием важны для сохранения соглашений с Европейским Союзом, в частности для дальнейшего участия страны в Шенгенской зоне. Против реформы, однако, выступило Стрелковое объединения Швейцарии, которое собрало достаточно подписей, чтобы провести референдум.

Европейский Союз изменил правила владения оружием два года назад — после серии террористических актов на территории ЕС в 2015 году. Под запрет попали некоторые виды полуавтоматического оружия, в том числе штурмовые винтовки, которые в Швейцарии оставались доступными. Согласно новым швейцарским законом об оружии, полуавтоматическое оружие с большим магазином также будет запрещено.

Напомним, что все швейцарцы-мужчины в возрасте от 18 до 30 лет должны пройти военную службу, а после ее завершения им разрешено хранить дома выданное им оружие. Количество оружия на руках гражданского населения оценивается в 2,3 миллиона единиц, или три единицы на десять жителей страны.

Источник: НВН


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт