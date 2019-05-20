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Вчера, 08:57
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Трамп пригрозил Ирану "наступлением конца"

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от военных действий и пригрозил Ирану "наступлением конца". "Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке.

Тегеран дал пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана.

США затем направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а после одобрили отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot.


Напомним
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе.

Источник: DW


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