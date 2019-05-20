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Вчера, 08:00
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Сегодня Совбез ООН рассмотрит вопрос украинского языкового закона

Сегодня вечером, 20 мая, состоится заседание Совбеза ООН по вопросу украинского языкового закона, которое инициировала Россия. Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Источник: ЦЕНЗОР


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